Quinté + : les favoris du prix Allez Les Bleues à Vincennes

publié le 07/06/2019 à 05:40

Quinté du vendredi 7 juin 2019 à Vincennes en semi-nocturne : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Allez Les Bleues. 3e course. Départ vers 20h15. 14 partantes. Un quinté au féminin en communion avec l’équipe de France féminine de football où tout le monde s’élance au même poteau. C’est ouvert. Pour la victoire comme pour les places il n’y a pas de favorite désignée.



TALISKER HORSE n° 14 : cote entre 7 et 9/1.

Une Levesque bien engagée et sans doute une course visée. J’essaye.



DASCALIA n° 6 : cote entre 6 et 8/1.

Elle sera jouée avec Eric Raffin, c’est sûr. Elle est régulière aussi.

CRESCENDIS n° 10 : cote entre 9 et 11/1.

Je l’aime bien et elle est douée. Le parcours va lui plaire et elle a le droit de l’emporter aussi.

DIMMIDISIA n° 13 : cote entre 9 et 11/1.

Sa catégorie encore mais sans trop de marge elle, je trouve.



CHIC ET BELLE n° 12 : cote entre 13 et 14/1.

Elle peut faire quelque chose mais ce n’est pas un coup sûr.



DEUX ETOILE GEDE n° 8 : cote entre 8 et 9/1.

Ma dernière minute. Elle, elle est délicate mais cela s’est bien passé avec Nivard dernièrement. Le parcours va lui plaire. Méfiance.



DIVA DU GRANIT n° 4 : cote entre 12 et 13/1.

Elle enchaîne les courses et est bien brave.



CARESSE n° 3 : cote entre 13 et 15/1.



Une Goop. Elle ne gagne pas mais se place souvent.