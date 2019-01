Quinté + : les favoris du Prix de Cannes

publié le 16/01/2019 à 05:23

Quinté du mercredi 16 janvier 2019 à Cagnes-sur-Mer : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Cannes. 2ème course. Départ vers 13h45. 18 partants. Le premier quinté de plat de l’année, et cela s’annonce déjà compliqué avec un gros peloton sur 1.500 m gazon. Cela dit, mon préféré est le logique favori. Mardi 15 janvier, tiercé désordre en 4 à Pau.



N°2 : DAIMYO. Cote entre 4 et 5/1.

N°3 : COLDAY. Cote entre 16 et 17/1.

N°1 : BILLABONG CAT. Cote entre 12 et 13/1.



N°7 : JIZELLITA. Cote entre 10 et 12/1.



N°6 : CASSARD. Cote entre 10 et 11/1



N°11 : KIHAVAHFUSHI. Cote entre 7 et 8/1.



N°12 : ASCOT SPIRIT. Cote entre 14 et 15/1.