Quinté + : les favoris du Prix de France

On refait les courses

et Dominique Cordier

publié le 05/03/2019 à 05:15

Le quinté du 5 mars 2019 à Chantilly : Prix du Pays de France. Handicap 1.900 mètres. Piste en Sable Fibré. 5 ans et plus. 16 partants. Départ à 13h45.

N°13 : ANY GUEST



N°12 : ZANZIBAR



N°8 : FURIOUS DES AIGLES



N°3 : GOLDEN RAJSA



N°10 : ALBEROBELLO



N°15 : MEHZAM



N°16 : GREEN BAY



N°4 : EMBAJADORES