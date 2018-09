Quinté+ : les favoris du Grand Prix Dynavena à Toulouse

publié le 11/09/2018 à 06:28

Les courses ont lieu à Toulouse ce mardi 11 septembre. Tiercé-Quarté-Quinté dans le Grand Prix Dynavena. Troisième course, départ vers 13h45. 14 partants. Un petit prix de série au trot peu emballant avec 9 concurrents en tête et 5 à 25 mètres.





Cledre de L’Airou n° 8 : cote entre 5 et 6/1.

C’est vrai qu’elle gagne rarement mais elle est régulière et en forme.

Cayenne de Houelle n° 7 : cote entre 4 et 5/1.

Elle est en retard de gains et s’entend bien avec son driver.

Diadora n° 14 : cote entre 4 et 5/1.

Ma dernière minute. À 100 euros près, elle n’aurait pu courir. C’est donc une course visée.



Agate de Femisson n° 3 : cote entre 13 et 15/1.

Elle a déjà gagné sur la piste.



Bingo d'Attaque n° 11 : cote entre 11 et 12/1.

Il a des excuses pour sa dernière sortie. Mais à 25 mètres il ne peut être vu que pour une place.



Uvinito n° 13 : cote entre 10 et 11/1.

Même chose que le précédent.



Clever Lymm n° 9 : cote entre 8 et 10/1.

Le tuyau de l’épreuve ou il est le mieux engagé du 1er poteau. Mais je demande à voir.



Panoramic n° 5 : cote entre 16 et 17/1.

Un des 2 Goop au départ et le moins attendu , donc je le garde.

Le favori du jour

Cledre de L’Airou n° 8 : cote entre 5 et 6/1.

C’est vrai qu’elle gagne rarement mais elle est régulière et en forme.