Quinté + : les favoris du Grand Prix d'Amérique

publié le 27/01/2019 à 06:05

C’est le Grand Jour du trot. Les courses ont lieu ce dimanche 27 janvier à Vincennes. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Grand Prix d’Amérique. 5e course. Départ vers 16h05. 18 partants. Les meilleurs sont là et c’est vraiment ouvert pour la victoire entre 4 /5 cracks et pour les places . Il y a une tirelire de 2 millions d’euros pour l’ordre des 5 premiers mais il faudra de la chance.



Le 18 : Bold Eagle

Cote entre 4 et 5/1. Evidemment il n’a plus la marge d’antan mais j’ai trop de respect pour lui pour ne pas essayer une dernière fois de le pousser à la victoire . Mais il va falloir que tout se passe bien . A noter qu’il est déferré des 4 pour la 1ère fois dans la course.

Le 12 : Belina Josselyn

Cote entre 4 et 5/1. La meilleure base après les préparatoires. Elle arrive au top grâce à JMB mais elle dépend également d’un bon parcours.

Le 15 : Readly Express

Cote entre 6 et 7/1. On n’a rien vu dans le Belgique ou il était ferré mais c’était bien dans le Bourgogne. Il a le droit de conserver son titre acquis l’an passé



Le 16 : Bird Parker

Cote entre 10 et 12/1. Il sera dans les 5 étant toujours bien sur ce parcours



Le 17 : Propulsion

Cote entre 6 et 7/1. Son entourage le dit revenu au mieux après quelques pépins de santé mais il n’a plus couru depuis la fin de l’année et je demande à voir même si c’est un champion.



Le 4 : Davidson du Pont

Cote entre 12 et 14/1. Derrière ces 5 , celui- là offre des garanties et c’est ma dernière minute car ce n’était pas si mal les dernières fois



Le 9 : Carat Williams

Cote entre 14 et 15/1. Il répète ses courses cet hiver, n’étant plus fautif. Une 4ou 5ème place est donc possible.



Le 1 : Looking Superb

Cote entre 15 et 16/1. Le moins riche mais pas le moins doué. J’ai hésité avec Eridan mais je me suis laissé convaincre par les propos de JMB le voyant avec les yeux de l’amour. Bon j’espère ne pas m’être trompé.

Le bon favori

