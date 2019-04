Quinté + : les courses affichent leur solidarité à Notre-Dame

publié le 20/04/2019 à 20:21

Les courses ont lieu ce dimanche 21 Avril à Auteuil. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Notre Dame de Paris (ex Président de la République).

3e course. Départ vers 15H15. 19 partants.





Le handicap le plus recherché de l’année et une bonne action puisque tous les bénéfices de la course seront reversés pour la reconstruction de Notre Dame. Cela dit, c’est vraiment très ouvert avec une ligne, le prix Lutteur 3, disputée par 8 des participants.



COCODY DU BANCO n° 13 : cote entre 9 et 10/1.

ACCENTUS n° 3 : cote entre 6 et 7/1.



IT’S JENNIFER n° 8 : cote entre 10 et 11/1.



GO FOR DE HOUELLE n° 9 : cote entre 14 et 15/1.



DJAZZMAN n° 5 : cote entre 16 et 17/1.



KAPELOI n° 6 : cote entre 18 et 20/1.

Dernières minutes

CHEB DE KERVINIOU n° 18 : cote entre 14 et 15/1.



CAFERTITI n° 4 : cote entre 12 et 14/1.