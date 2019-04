Quinté + : les favoris du prix Casino Barrière

publié le 20/04/2019 à 05:59

Quinté du samedi 20 avril 2019 à Enghien : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Casino Barrière. 3ème course. Départ vers 15h15. 13 partantes. Un choix bizarre car une autre épreuve plus riche en partants était possible avec d’ailleurs de bons éléments. Il y a une ligne qui paraît en béton. Elles s’élancent toutes au même poteau.



N°5 FREYJA DU PONT

N°3 FAME AND FORTUNE

N°6 FLECHE BOURBON



N°11 FEND LA BISE



N°7 FANINA DES RACQUES



N°12 FLY WITH US



N°10 FOLELLI



N°13 FERRETERIA