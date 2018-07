Quinté + : la dernière minute du prix Huberta

publié le 28/04/2017 à 06:45

La course du vendredi 28 avril a lieu à l’hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du prix Huberta sera donné à 20h15. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 18, Azaro d’Eva

Cote entre 4 et 5/1.

Il a tout pour lui : bon engagement, déferré et JMB.

Le 4, Angel Heart

Cote entre 7 et 8/1.

Un concurrent régulier qui s'élance au 1er poteau avec Franck Nivard qui est confiant pour une bonne course.

Le 11, Ah Quel Micha

Cote entre 9 et 10/1.

Ma dernière minute. Il a des moyens. Ce sera une question de parcours.



Le 10, Badius de Tilou

Cote entre 12 et 14/1.

Il revient en forme selon JPH Monclin. Un outsider valable.



Le 7, Balisto de May

Cote entre 18 et 20/1.

Il n'a pas de marge, on le sait mais il est en forme. Pour une surprise.



Le 15, Bourbon Somolli

Cote entre 17 et 18/1.

Lui, on ignore sa condition. Une affaire d'impression.



Le 5, Ascot de l’Oison

Cote entre 16 et 17/1.

Les bruits sont favorables mais ses performances sont moyennes. À voir là aussi.



Le 1, Vixel

Cote entre 15 et 17/1.

Il est régulier mais monte de catégorie.

