Quinté + : les favoris du Prix du Tricentenaire des Grandes Écuries

publié le 28/03/2019 à 05:28

Les courses ont lieu ce jeudi 28 mars à Chantilly. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix du Tricentenaire des Grandes Ecuries. 1ère course. Départ vers 13H45 . 16 partants. De nouveau un prix de série au galop avec des 4 ans sur la Psf et 1.300m à parcourir. Les places à la corde ont leur importance.



Le 3 : Red Torch

Cote entre 4 et 6/1. Il a été bon pour sa rentrée et a un numéro de corde intéressant. IL doit confirmer

Le 11 : Baileys Balle

Cote entre 7 et 8/1. De nouveau ma dernière minute car il est régulier avec un bon jockey. Mais il monte un peu de catégorie ..

Le 2 : Time to Fly

Cote entre 6 et 8/1. Un autre candidat à la victoire car il est en plein sur sa distance.



Le 7 : Falco Delavillière

Cote entre 8 et 9/1. Même chose que le précédent. On le connait maintenant.



Le 4 : Hastotrike

Cote entre 13 et 15/1. Il m’a déçu lui la dernière fois. Mais il peut avoir progressé.



Le 14 : Sidewalk

Cote entre 9 et 10/1. On en parle en bien et c’est Guyon. Méfiance.



Le 1 : Fastidious

Cote entre 23 et 25/1. Il est chargé mais, sur une ancienne valeur, c’est un outsider possible.



Le 6 : Zavrinka

Cote entre 14 et 16/1. Elle rentre mais c’est Pasquier. Affaire d’impression.

Le bon favori

Le 3, Red Torch, cote entre 4 et 6/1. Il a été bon pour sa rentrée et a un numéro de corde intéressant. IL doit confirmer