Quinté + : la dernière minute du prix de Villeneuve-sur-Lot

publié le 08/06/2019 à 07:30

Quinté du samedi 8 juin 2019 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Villeneuve-sur-Lot. 3ème course. Départ vers 15h15. 15 partants. Une belle course sur 2.850 m où tout le monde s’élance au même poteau.



DOLLAR SOYER n° 12 : cote entre 9 et 10/1.

Ils sont nombreux à pouvoir l’emporter et celui- là qui ne sera pas le plus joué me plait car il reste sur une tentative ou il a battu son record.



DESTIN CARISAIE n° 7 : cote entre 5 et 6/1.

Il est de retour après avoir été malade. Il sera logiquement très joué.

DUEL DU GERS n° 9 : cote entre 6 et 7/1.

C’est du sérieux et Matthieu Abrivard s’en sert à merveille.

CLASSIC HAUFOR n° 6 : cote entre 10 et 11/1.

Il est bon mais caractériel. Ce sera une question de bon vouloir.



DELFINO n° 11 : cote entre 9 et 10/1.

Ma timide dernière minute car je ne suis pas certain de mon coup. C’est un spécial également.



BANDIT BRICK n° 2 : cote entre 8 et 10/1.

Un nouveau venu chez Bazire qui est un peu dans le flou avec lui. Mais méfiance bien sûr.



ARON THE BARON n° 10 : cote entre 13 et 14/1.

Il est en forme mais me paraît monter de catégorie.



SANTIAGO DE LEON n° 4 : cote entre 15 et 16/1.

Un italien qui débute à Vincennes et qui a de la tenue. Il est déferré des 4 pour la 2ème fois et la 1ère, cela s’était bien passé chez lui. A voir.

La dernière minute :

DELFINO n° 11 : cote entre 9 et 10/1.