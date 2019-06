Quinté + : la dernière minute du prix Albine

publié le 24/06/2019 à 05:44

Les courses ont lieu ce lundi 24 Juin à Maisons-Laffitte. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Albine. 1ère course. Départ vers 13h50. 16 partants. Un prix de série pour les 3 ans sur la ligne droite et 1.600m.





NUALA n° 4 : cote entre 6 et 7/1.

Elle cherche sa victoire et peut enfin la trouver dans ce lot.



ARISE n° 1 : cote entre 9 et 10/1.

La dernière minute. Il débute dans les handicaps et en ligne droite mais son écurie est en forme et il est assez doué.



KATDAR n° 3 : cote entre 10 et 12/1.

Il vient d’être malheureux mais a besoin d’un bon parcours. À voir.



KARAKTAIR n° 14 : cote entre 11 et 13/1.

Il monte de catégorie avec des ambitions justifiées.



AMATRICIANA : cote entre 12 et 15/1.

Une Pia Brandt qui ne peut que progresser.



BARSHAM n° 10 : cote entre 10 et 12/1.

La ligne de mes favoris.



J’AURAIS DU n° 7 : cote entre 15 et 16/1.

IL peut se placer comme d’autres.



VYSOYSKY n° 12 : cote entre 16 et 17/1.

Il peut surprendre. J’aime bien.

