Quinté du vendredi 6 octobre 2023 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 6 octobre 2023 en nocturne à Vincennes, le Prix Charley Mills. Départ à 20h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

La logique commande bien sûr de faire confiance aux plus jeunes dans ce Quinté assez ouvert, les « H » donc, âgés de 6 ans, à commencer par le 12 Héraut d’Armes, mis en mode course après cinq parcours de remise en jambes, même si sa prestation du 26 août à Vincennes (8e, sans « gaz ») interpelle.

En valeur, il reste tout de même le meilleur du lot. En pleine forme, le 11 Gendréen peut lui être directement opposé, tout comme le 8 Horchestro, l’outsider de RTL, à racheter impérativement.

Le 10 He and Me, avec Eric Raffin, mérite crédit également, même s’il est parfois intermittent, tandis que le 6 Héliot de Cahot, qui vient de s’imposer sur ce parcours, demeure en théorie le plus rapide sur ce parcours.

Pour la cote, on peut s’attarder sur les chances du 13 Giboulée de Mars, qui, en donnant le meilleur d’elle-même, peut conserver une allocation.



















































































































































































Les pronostics :

12. Héraut d’Armes

11. Gendréen

8. Horchestro

10. He and Me

6. Héliot de Cahot

9. Hidalgo des Noés

13. Giboulée de Mars











































































































































































L’outsider de RTL :

8. Horchestro

Résultats du mercredi 4 octobre 2023 au Mans :

Le favori de RTL (3e) réalise sa valeur, l’outsider de RTL (6e) également.