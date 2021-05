Quinté+ du vendredi 30 avril 2021 à Vincennes en semi-nocturne : les pronostics

publié le 29/04/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 30 avril 2021 à Vincennes, le Prix Huberta. Départ à 17h30. 13 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Trotteurs de 6 à 10 ans. 12 partants en fait dans ce quinté, le 8 Fakir de l'Ecluse étant un trotteur monté qui fait sa rentrée ferré.

Les trois autres six ans de l'épreuve y défendront tous une première chance, notre favori, le 5 Fast Cash, étant irréprochable depuis son entrée en début d'année dans l'effectif de Mathieu Mottier, le 13 Firello trouvant ici un superbe engagement au plafond des gains.

Notre dernière minute, le 7 Flash Gordon, nous a laissé sur notre faim en dernier lieu, mais si c'était dans un quinté, c'était à Pontchâteau. Or, il sera beaucoup plus performant sur cette piste et ce tracé.

Le 12 Doux Parfum est le choix de Éric Raffin dans cette épreuve : il faut donc le retenir. Parmi les bons outsider, signalons la présence du 1 Eole du Prieure, en pleine forme et légèrement en retard de gains. Il peut surprendre...

Les pronostics :

5. Fast Cash

13. Firello

7. Flash Gordon

12. Doux Parfum

1. Eole du Prieure

3. Eden Gede

9. Dexter des Baux

La dernière minute :

7. Flash Gordon

Résultats du mercredi 28 avril à Maure-de-Bretagne :

Le favori de RTL se classe 2e derrière... la dernière minute, qui s'impose à belle cote.