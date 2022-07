Quinté+ du vendredi 29 juillet 2022 à Cabourg : les pronostics

Retrouvez les pronostics d'Equidia pour le quinté du vendredi 29 juillet 2022 à Cabourg, le Prix Henri Ballière. Départ à 20h15. 13 partants. trot. 2.750 mètres. Chevaux âgés de 6 à 10 ans inclus.

Après deux accessits d’honneur consécutifs, le 11 Ghostbuster a trouvé une juste récompense à ses efforts en renouant avec le succès le 30 juin à Laval. Bien que seulement déferré des antérieurs cette fois, il semble capable de doubler la mise.

Pour mener sa tâche à bien, le pensionnaire de Séverine Raimond devra tout de même se méfier sérieusement du 13 Falco du Douet, qui l’aurait peut-être emporté ici même dans le Quinté+ référence du 15 juillet, sans sa faute dans le dernier tournant.

Pieds nus cette fois, contrairement à son ultime tentative sur l’herbe, le 3 Goëland Gema viendra ensuite devant le 5 Emba du Vivier, excellente récemment à La Capelle pour son retour en France, et le 4 Goldie Star, qui retrouve ici une piste qu’elle affectionne.

En net regain de forme, le 1 Goldorack n’est pas hors d’affaires pour une place, à l’image du 8 Gloss Fouteau, idéalement situé à la limite du recul, et du 7 Fatal Gwen, capable d’apporter un peu de piment aux rapports de ce Quinté+.

Les pronostics :

11. Ghostbuster

13. Falco du Douet

3. Goëland Gema

5. Emba du Vivier

4. Goldie Star

1. Goldorack

8. Gloss Fouteau

7. Fatal Gwen

La dernière minute :

1. Goldorack

Le cheval à suivre : Cabourg, le terrain de jeu favori de Ghostbuster

Son profil : le pensionnaire de Séverine Raimond donne toujours le meilleur de lui-même. Il aime bien prendre les devants de la course. Ghostbuster a une belle pointe de vitesse, ce qui fait de lui un excellent sprinteur.



L’avis de son entraîneur, Séverine Raimond : "Ghostbuster a bien récupéré de sa victoire de Laval fin juin. Il n’est jamais évident de rendre la distance à Cabourg, mais mon cheval est en belle condition. S’il arrive à bien 'voyager' dans la première partie du parcours, il va tracer une belle fin de course. Il faut compter avec lui dans ce Quinté+".



La statistique : à Cabourg, c'est 4 victoires, 1 place et 2 disqualifications. Ce vendredi, Ghostbuster sera dans son jardin. Il reste sur trois succès sur l'hippodrome normand. De plus, Yoann Lebourgeois s'entend très bien avec. Lors de sa dernière sortie à Laval, le tandem s'était imposé.



Ses chronos en compétition : sur la distance de 2.750 m, le dernier chrono référence de Ghostbuster est de 1'14"5, le 28 octobre 2021 à Cabourg.



La forme du moment : ce cheval régulier va tenter de doubler la mise après son succès à Laval en dernier lieu. Il fera son retour corde à droite. La piste de Cabourg ne devrait pas le déranger puisqu'il a déjà performé en Normandie. Même s'il devra rendre 25 m, Ghostbuster est donc l’un des chevaux les plus en vue dans ce Quinté+. Il arrive en bonne condition et devrait faire l'arrivée.



L’avis d’Hervé Engel, journaliste d’Equidia : "Après deux accessits d’honneur consécutifs, ce fils de Niky a trouvé une juste récompense à ses efforts en renouant avec le succès le 30 juin à Laval. Bien que seulement déferré des antérieurs cette fois, il semble capable de doubler la mise".

