Quinté du vendredi 25 novembre 2022 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 25 novembre 2022 en nocturne à Vincennes, le Prix Triton. Départ à 20h15. 16 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 6 et 7 ans.

Ce n’est certes pas le Quinté de l’année, mais on peut s’attendre à des rapports intéressants. Bien engagé et en dépit de la présence des 6 ans, le 11 Festival d’Orient, qui avait réussi une jolie passe de trois à la fin de l’automne, peut mettre à profit sa rentrée encourageante pour frapper fort ici. Nous l’avons placé devant la ligne établie le 4 novembre, où le 9 Give Me devançait le 8 Gibus et le 14 Gino Viva sur ce parcours.

Au plafond des gains, le 16 Gorlando est une possibilité fiable pour les accessits, tandis que le 15 Gamin des Perdrix, compagnon d’entraînement du 8 Gibus, pourrait faire plaisir à Séverine Raymond, marquée le week-end dernier par la disparition de son champion Galius. Ce dernier est notre dernière minute.

Attention enfin au 7 Gassman d’Essa, présenté pieds nus (il ne l’a pas été depuis juin dernier), signe que cette course est l’un de ses objectifs de l’hiver. Franck Nivard le sait...

Les pronostics :

11. Festival d’Orient

14. Gino Viva

9. Give Me

8. Gibus

16. Gorlando

15. Gamin des Perdrix

7. Gassman d’Essa

La dernière minute :

15. Gamin des Perdrix

Résultats du mercredi 23 novembre à Mauquenchy :

8e, le favori de RTL déçoit, au moins autant que la dernière minute, disqualifiée.

