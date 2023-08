Quinté du vendredi 25 août 2023 en nocturne à Cabourg : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 25 août 2023 en nocturne à Cabourg, le Prix d’Argentan. Départ à 20h15. 14 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.725 mètres. Départ à l’autostart. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Vu la configuration de la course, le 6 Héradamès n’aura pas à puiser dans ses ressources pour faire sien ce quinté. Ce spécialiste de Cabourg est en effet le plus riche de ce lot et est associé à un homme qui fait feu de tout bois, si l’on ose dire, cet été.

Avec un numéro plus en dedans, le 8 Flaubert Gédé aurait, peut être, pu prétendre jouer la gagne. Or là, logé à l’extérieur de la première ligne, il faudra que son jeune entraîneur-driver pianote d’un bout à l’autre du parcours. Il est toutefois compétitif pour un bel accessit.

L’outsider de RTL, le 4 Eternel Amour, est l’un des trotteurs les plus âgés au départ. En pleine forme, il n’en demeure pas moins le plus plus rapide sur ce parcours, pour l’instant. Dès lors, avec ce très bon numéro, mieux vaut le retenir si on veut toucher.

Ensuite, les outsiders ne manquent pas : le 2 Falco du Douet reste capable d’un coup d’éclat tandis qu’avec Gabriele Gelormini le 5 Kuyt F Boko peut réussir ses grands débuts à main droite...































































































Les pronostics :

6. Héradamès

8. Flaubert Gédé

4. Eternel Amour

2. Falco du Douet

5. Kuyt F Boko

1. Gingko Thélois

9. Gabelou Carisaie























































































L’outsider de RTL :

Résultats du mercredi 23 août à Vincennes :

Le favori du RTL s’illustre facilement, devant l’outsider de RTL. La sélection indique le Tiercé.

