Loto : les résultats du lundi 21 août 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 21 août est le suivant : 3 - 4 - 17 - 22 - 36 avec le 6 en numéro chance.

Aucun joueur n'a réussi à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance. Un joueur a trouvé les cinq bons numéros, remportant 155.220,10 euros. 42 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 902,00 euros. Enfin, 321 personnes ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 425,60 euros.



Les numéros du second tirage étaient les suivants : 3 - 6 - 12 - 40 - 43.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : A 4623 9713 ; B 2334 8709 ; F 5638 9893 ; H 2871 4510 ; L 4268 6734 ; N 2486 8805 ; S 0499 7376 ; T 9929 0472 ; V 1552 1367 ; V 5098 8001.



Prochain rendez-vous avec le Loto mercredi 23 août. 7 millions d'euros seront mis en jeu lors de ce prochain tirage.

