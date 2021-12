Quinté+ du vendredi 24 décembre 2021 à Vincennes : les pronostics

Vincennes, Prix d'Amboise. Départ à 13h50 vendredi 24 décembre. 15 partants. Trot attelé. Course européenne - 2.700 mètres, Grande Piste - Juments de 6 à 9 ans.

Joli Quinté, dans lequel notre préférence va à la plus riche du lot, le 15 Filoe de Jary, qui vient de jouer de malchance dans un lot de même facture. Elle peut se racheter ici aux dépens du 6 Fine Perle of Love, avec Jean-Michel Bazire, et du 14 Fantasia de Ligny, qui tente la passe de trois, avec Eric Raffin.

Notre dernière minute, le 10 Voyage d'amour, reste certes ferrée, mais elle a l'expérience de ces courses-là, bénéficie d'un bon pilote et peut pratiquement appliquer toutes les tactiques. Alors le ferrage, ces considérations énoncées...

Parmi les outsiders, attention au 5 Mily, remarquée en meilleure société en début d'année sur ce parcours...

Les pronostics

15. FILOE DE JARY

6. FINE PERLE OF LOVE

10. VOYAGE D'AMOUR

14. FANTASIA DE LIGNY

9. FLAMME VIVE

3. DIGITAL CLASS

5. MILY

La dernière minute

10. VOYAGE D'AMOUR

Résultats du mercredi 22 décembre à Vincennes

La dernière minute a été disqualifiée pour ses allures alors qu'elle avait pris la deuxième place. le favori de RTL est deuxième. La sélection indique le Tiercé.