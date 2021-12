Quinté+ du jeudi 23 décembre 2021 à Deauville : les pronostics

Deauville, Prix de Giverny. Départ à 13h50 jeudi 23 décembre. 15 partants (le 5 Shoal of Time est non partant). 1.900 mètres. Handicap. Piste en Sable Fibré. Pur-Sang de 3 ans et plus.

La ligne du 1er décembre prévaut ici, avec notre favori, le 10 Bosioh, qui en avait pris la troisième place, le 3 Goya Senora rendant alors une copie intéressante pour sa course de rentrée.

Une mention particulière sera mise au crédit de notre dernière minute, le 11 Super Super Sonic, qui, venant d'être acquis à réclamer pour le compte de Gérard Augustin-Normand, a couru de première, prenant la cinquième place du Quinté, en venant de loin. Au vu de sa manière de courir, le numéro 10 dans les stalles de départ lui permettra d'être monté plus près ici. Dès lors, il peut viser la victoire.

Parmi les outsiders intéressants, détachons le 15 El Manifico, qui, pour être à 6 ans l'un des doyens de l'épreuve, peut encore en apprendre aux minots qu'il rencontre ici...

Les pronostics

10. BOSIOH

4. CENTRAL PARK WEST

11. SUPER SUPER SONIC

3. GOYA SENORA

15. EL MANIFICO

6. SENATOR FROST

7. COUNT ROSTOV

La dernière minute

11. SUPER SUPER SONIC

Résultats du mardi 21 décembre à Cagnes-sur-Mer

Le favori de RTL était aux abonnés absents, comme la dernière minute, dans un Quinté qui a laissé la vedette aux outsiders.