Quinté+ du vendredi 22 octobre 2021 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 22 octobre 2021 à Vincennes, le Prix Thémis. Départ à 20h15. 14 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Le lot est de qualité, avec notre favorite, le 10 Freyja du Pont, qui vient de très bien se comporter dans un lot plus fort et que son son jeune entraîneur Nicolas Bazire associe à Eric Raffin. Jean-Michel Bazire, lui, aligne deux de ses pensionnaires, le 9 Valzer di Poggio, qu'il confie à Romain Congard, et le 7 Victor Ferm, drivé par Christophe Martens.

Sur ce parcours de 2.850 mètres, où ils ne sont que quatre en tête, il faudra prendre garde à la candidature du 2 Payet, dont l'engagement est bon autant que la forme sûre. C'est une base fiable dans ce quinté et notre dernière minute. Parmi les bons outsiders, il faudra se méfier du 12 Equinoxe Jiel avec David Thomain. il peut lui aussi mettre tout ce petit monde d'accord.

Les pronostics :

10. Freyja du Pont

9. Valzer di Poggio

2. Payet

12. Equinoxe Jiel

4. Falco Berry

7. Victor Ferm

14. For You Madrik

La dernière minute :

2. Payet

Résultats du mercredi 20 octobre à la Capelle :

Le favori de RTL se classe 2e, la dernière minute 4e.