Quinté+ du vendredi 22 juillet 2022 à Cabourg : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Equidia pour le quinté du vendredi 22 juillet 2022 à Cabourg, le le Grand Prix de la Ville de Cabourg. Départ à 20h15. Trot. 2.750 mètres. 15 partants âgés de 5 à 10 ans. Deux échelons de départ.

Très en vue cet hiver à Vincennes, le 5 Happy Valley ne cesse de repousser ses limites. Lauréate en avril du Prix Henri Levesque (Gr2), elle n’a plus été revue depuis sa 4eplace, le 7 mai dans le Prix Albert Demarcq (Gr2). D’emblée, elle semble capable de frapper un grand coup dans ce lot.

Pour mener sa tâche à bien, la représentante de l’écurie Victoria Dreams devra toutefois se méfier du 1 Bilo Jepson, irréprochable depuis son arrivée sur notre sol cet hiver. Au top de sa condition, le 4 Aura Sl représente sans doute la meilleure cartouche des trois pensionnaires de Jean-Michel Bazire au départ de ce Quinté+.

Nous la retiendrons ensuite devant le 3 Sahara Jaeburn, récent dauphin de Have a Dream dans un Groupe 3 à Enghien. Vainqueur de ses deux dernières sorties, le 7 Fakir de Mahey vise plus haut mais conserve ses chances pour une place. Situé à la limite du recul, le 12 Faithful complétera notre choix avec le 14 Victor Ferm, doué mais contraint de rendre 25 mètres, et le 9 Favori de l'Iton, auteur récemment d’une bonne rentrée à Vichy.

Les pronostics :

5. Happy Valley

1. Bilo Jepson

4. Aura SL

3. Sahara Jaeburn

7. Fakir de Mahey

12. Faithful

14. Victor Ferm

9. Favori de l’Iton

La dernière minute :

1. Bilo Jepson

Le cheval à suivre : Bilo Jepson, le petit poucet aux grandes ressources !

Son profil : le pensionnaire de Vitale Ciotola est un véritable métronome. Il s’est adapté à tous les profils de piste, corde à gauche ou corde à droite, petite ou longue distance. Véritable modèle de régularité, le benjamin de la course s’élancera du premier échelon, ce qui constitue un bon avantage.

L’avis de son entraîneur, Vitale Ciotola : "Bilo Jepson est un chic cheval qui répète toutes ses courses. Il a bien travaillé en vue de cet engagement. C’est un cheval doté d’une grosse pointe de vitesse mais qui doit être préservé. Avec une bonne course, il a sa place dans le Quinté+".

La statistique : 100% dans les 5. Depuis son arrivée sur le sol français durant le meeting d’hiver de Vincennes, ce cheval italien n’est jamais sorti des cinq premiers. Mieux, son "pire" classement est une 4e place. Bilo Jepson en France : 3 victoires, 4 places.

Ses chronos en compétition : 1'13"0, c’est le chrono réalisé par Bilo Jepson dans le Prix de Grasse - Prix Louis Chouteau - Groupe III le 26 juin dernier.

Sa forme du moment : s’il y en a un qui surfe la vague de la forme, c’est bien lui avec deux victoires et trois places acquises sur ses cinq dernières courses. Dernièrement, il n’a trouvé que l’excellent Hip Hop Haufor pour lui barrer la route de la victoire dans un Groupe 3. Il découvre la piste de Cabourg et il devrait plutôt apprécier les conditions avec un départ au premier échelon et corde à droite.

L’avis d’Olivier Pivain, journaliste d’Equidia : "Irréprochable depuis son arrivée sur notre sol cet hiver, ce pensionnaire de Vitale Ciotola n’a trouvé qu’Hip Hop Haufor pour lui barrer la route du succès lors de son ultime tentative dans un Groupe 3 à Vincennes. L’opposition directe à Happy Valley".

