Quinté+ du vendredi 21 janvier 2022 à Cagnes-sur-Mer : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du vendredi 21 janvier 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix Charles Gastaud. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.500 mètres. Gazon. Purs-sangs de 5 ans et plus. Il fallait jouer le 3, le 16, le 15, le 6 et le 4.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Même distance que le premier quinté de ce meeting de plat le 19 janvier, même terrain et donc même réflexion d'avant-course : il faut privilégier les chevaux ayant tiré les plus petits numéros à la corde. Le 6 Hootton, notre favori, en fait évidemment partie. Monté par Soumillon et dépendant d'une écurie marseillaise de pointe, il débute à Cagnes, mais il n'existe pas de contre-indication à ce qu'il y court bien.

Matthieu Boutin, doublement représenté avec le 13 Vautrin et le 16 Carlton Choice, peut amener ses deux pensionnaires dans le Quinté, vu leur aptitude au terrain et à la distance. Notre dernière minute, le 5 Perle de Nuit, a déjà brillé à ce niveau, d'où une valeur assez élevée, mais elle est associée à Stéphane Pasquier, dit Mr Quinté. Cela va compter. Un outsider ? Attention au 14 Jack O'Boy dont la cote sera sans doute inversement proportionnelle à la chance théorique.

Les pronostics :

6. Hootton

16. Carlton Choice

13. Vautrin

3. Norwegian Sir

5. Perle de Nuit

8. Aiguière d'Argent

14. Jack O'Boy

La dernière minute :

5. Perle de Nuit

Résultats du jeudi 19 janvier à Cagnes-sur-Mer :

Le favori de RTL n'est que 7e, la dernière minute 3e, la sélection indique le Tiercé.