Quinté du vendredi 2 juillet 2021 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 2 juillet 2021 en nocturne à Vincennes, la Prix Nemausa. Départ à 20h15. 16 partants. Handicap. Trot attelé. Course européenne - 2.100 mètres, Grande Piste, départ à l'autostart - Trotteurs mâles de 4 et 5 ans.

La moitié des concurrents sont certes d'origine étrangère, mais nous n'avons pas affaire ici à des foudres de guerre, même si certains ont eu l'occasion de se frotter au niveau classique ou semi-classique.

Nous faisons confiance ici au 6 Gold Mencourt, dont la forme actuelle et la marge de progression sont importantes. Bien placé derrière la voiture, il sera en outre associé à Gabriele Gelormini, qui va en tirer le meilleur parti.

S'il convient dans ses jeux de retenir plus de 5 ans que de 4 ans (revoir le passé de la course, où les cinq ans sont souvent trois dans le quinté pour seulement deux 4 ans en moyenne), on placera très haut le 4 Howdy Partner et le 5 Handy Bourbon, ce dernier s'étant notamment classé sixième du Critérium des 3 ans en décembre dernier.

Notre dernière minute, le 1 Galileo Bello, est quant à lui l'un des meilleurs 5 ans de l'épreuve, avec notre favori et le 8 Armous As. Associé à Eric Raffin, il n'a contre lui que le couloir 1, mais, très franchement, il en a vu d'autres...

Les pronostics :

6. Gold Mencourt

4. Howdy Partner

8. Armous As

1. Galileo Bello

5. Handy Bourbon

3. Hyacinto Bello

15. Body N Soul



La dernière minute :

1. Galileo Bello

Résultats du mercredi 30 juin à Vichy :

Le favori gagne, la dernière est minute est 5e, la sélection indique le Tiercé.