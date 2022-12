Quinté du vendredi 2 décembre 2022 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 2 décembre 2022 en nocturne à Vincennes, le Prix Mélusina. Départ à 20h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. Trotteurs de 6 ans.

Si les trotteurs de la première ligne font leur course, il n’y en aura pas, de course. C’est le choix de nous faisons, en espérant que ce soit le bon. Notre favori, le 1 Criterion, est un Bazire qui a de belles choses à faire dans ce meeting et dans cette catégorie.

L’engagement est bon et son entraîneur, qui s’en sert plutôt mieux que son fils quand il le drive, peut le transcender dans ce lot à sa portée, même s’il n’est pas encore parvenu à la faire gagner à Vincennes.

Avec Eric Raffin, on est assuré de voir Grec d’Havaroche de l’ornière que constitue le couloir 8. En valeur pure, la place de ce pensionnaire de Jean-Michel Baudouin est sur le podium.

Notre dernière minute, le 7 Grazy est un trotteur qui s’est révélé sous le pilotage de Jean-Michel Bazire, qui fut le premier à le faire gagner à Vincennes. Bon trotteur ne manquant pas de vélocité, il est associé ici à Alexandre Abrivard, qui ne va pas laisser filer cette opportunité.

Attention enfin au 10 Gybor Well, qui s’élance dans le dos de notre favori, ce qui peut lui permettre de signer de bons débuts à Vincennes, ainsi que sur un hippodrome avec corde à gauche. Le 2 Guerrier Castelets a lui aussi des arguments à ce niveau.

Les pronostics :

1. Criterio

8. Grec d’Havaroche

7. Grazy

10. Gybor Well

2. Guerrier Castelets

9. Goal Star

5. Geting

La dernière minute :

7. Grazy

Résultats du mercredi 30 novembre à Deauville :

Rien de bon à retenir dans ce quinté d’outsiders, où le favori de RTL se classe 8e et la dernière minute 13e.

