Quinté du vendredi 1er septembre 2023 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 1er septembre 2023 en nocturne à Vincennes, le Prix Lampétia. Départ à 21h15. 16 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 5 et 6 ans.

Difficile évidemment, comme beaucoup de courses européennes. Le 4 Chemar vient certes de manger la feuille de match en étant disqualifié sur cette piste, mais c’était sur (un peu) plus long et avec Mathieu Mottier. Là, il retrouve son entraîneur Matthieu Abrivard au sulky et on peut donc espérer le voir enfin donner le meilleur de lui-même, histoire au moins de faire honneur à sa réputation assez flatteuse.

La France reste bien représentée dans cette joute, avec le 16 Irish Nice Elge, entraîné par un professionnel hollandais, voire le 14 Intello de Chenu, qui retrouve Eric Raffin aux manettes.

Déjà vainqueur sur cette piste, le 13 Kimberly’s Wish est une autre possibilité, tandis que les débuts sur notre sol du batave Staccato HL peuvent s’avérer payants d’entrée de jeu.

L’outsider de RTL, le 8 Iquem, avait donné beaucoup de promesses en début de carrière. Il avance désormais cahin-caha mais dans un jour faste, il a les moyens de faire mordre la poussière à quelques-uns des favoris. On garde !



















































































































































































Les pronostics :

4. Chemar

16. Irish Nice Elge

13. Kimberly’s Wish

14. Intello de Chenu

8. Iquem

3. Staccato Hl

12. Iron Jet











































































































































































L’outsider de RTL :

8. Iquem

Résultats du mercredi 30 août à Compiègne :

Le favori du RTL se classe troisième, dans une course difficile où l’outsider de RTL l’a emporté.