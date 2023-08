Loto : les résultats du lundi 28 août 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 28 août est le suivant : 9 - 23 - 28 - 35 - 37 avec le 7 en numéro chance.

Aucun joueur n'a réussi à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance. Deux joueurs ont trouvé les cinq bons numéros, remportant 70.130,70 euros. 53 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 645,90 euros. Enfin, 366 personnes ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 337,30 euros.



Les numéros du second tirage étaient les suivants : 2 - 8 - 20 - 36 - 38.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : D 0966 6301 ; D 3205 9273 ; E 6943 6724 ; F 2022 0489 ; M 2688 2676 ; M 5165 9379 ; 0 5933 2691 ; R 1830 0313 ; R 6146 7757 ; R 8526 2192.



Prochain rendez-vous avec le Loto mercredi 30 août. 10 millions d'euros seront mis en jeu lors de ce prochain tirage.

