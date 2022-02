Quinté+ du vendredi 18 février 2022 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 18 février 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix Jean Boillereau. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.925 mètres. Trotteurs de 6 à 11 ans.

Cette escapade cagnoise est intéressante, avec le 4 Eagle Eyes, qui est, rappelons-le, le frère utérin de Bold Eagle, qui trouve là une belle occasion de remporter un deuxième quinté de rang.

Ensuite, nous retenons les trois chevaux les plus riches du premier échelon, le 7 Elan Baroque, d'une louable régularité, le 8 Faithful, l'un des deux benjamins de l'épreuve, et surtout le 9 Deko de Tilou, idéalement placé et à même de confirmer la facile victoire qu'il vient de signer à ce niveau sur la grande piste de Vincennes.

Parmi les bons outsiders, signalons la candidature du 10 Esprit Mystic, qui est le moins riche du deuxième poteau mais pas le moins doué.

Les pronostics :

4. Eagle Eyes

7. Elan Baroque

9. Deko de Tilou

8. Faithful

1. Esteban Jiel

10. Esprit Mystic

12. Eden Basque

La dernière minute :

9. Deko de Tilou

Résultats du mercredi 16 février à Cagnes :

Le favori de RTL est 5e, la dernière minute 3e.