Quinté+ du vendredi 17 septembre 2021 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 16 septembre 2021 à Longchamp, le Prix Ophélia. Départ à 20h15. 16 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Petite piste. Trotteurs mâles de 6 à 9 ans. Quinté difficile, avec des trotteurs de province en forme et des spécialistes de Vincennes moins en verve.

En dépit de leur handicap de 25 mètres, on fera cas du 13 Eagle Meslois, notre dernière minute, qui est l'un des meilleurs de la course en valeur pure, et du 16 Duc de Christal, associé à Franck Nivard. Notre favori, le 7 Fosbury, dépend d'un effectif en vue ces derniers mois. En pleine forme lui aussi, il décevrait en ne montant pas sur le podium.

Face à lui, le 12 Falcao de Chenu aura fort à faire. Il reste certes sur trois succès de rang, mais en province, alors qu'il est souvent moins performant dans le temple du trot. Parmi les bons outsiders, signalons la candidature du 9 Dexter Blue, bien engagé, et celle du 3 Fred du Gueret, capable d'un coup d'éclat.

Les pronostics :

7. Fosbury

12. Falcao de Chenu

13. Eagle Meslois

3. Fred du Gueret

9. Dexter Blue

4. Furioso Beach

16. Duc de Christal

La dernière minute :

13. Eagle Meslois

Résultats du mercredi 15 septembre à Compiègne :

La sélection, qui indique le Tiercé, est passée entre les gouttes. La favorite de RTL se classe 3e, la dernière minute 6e.