Quinté+ du vendredi 12 février 2021 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

publié le 11/02/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 12 février à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Grasse. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 2.100 mètres. Gazon. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Le terrain devrait être lourd pour cette réunion cagnoise et ce quinté. Cela plaira évidemment au 4 L'Indomptable... sur laquelle nous faisons cependant l'impasse, sa valeur 39 nous semblant presque prohibitive.

Nous lui avons préféré le 15 Isidro, qui n'a pas trop appuyé sur la craie en dernier lieu pour se classer deuxième d'un quinté sur le sable. Cela étant, il nous paraît meilleur sur l'herbe, d'où une chance intéressante à ce niveau.

Acquis à réclamer par Gérard Augustin-Normand, le 14 Vega Magic est une surprise possible à ce niveau, tout comme le 12 Go With The Wind.

Notre dernière minute, le 1 Ficelle du Houley, avait terminé 2e de cette épreuve l'an passé, alors qu'elle portait déjà un poids élevé. Elle peut faire aussi bien dans celui-ci, sa forme actuelle étant étincelante.

Bref, c'est un quinté compliqué, mais intéressant en termes d'espérance de gains. On ne peut pas tout avoir !

Les pronostics :

15. Isidro

14. Vega Magic

12. Go With The Wind

1. Ficelle du Houley

2. Matandar

11. Ballet Queen

10. You Rock

La dernière minute :

1. Ficelle du Houley

Résultats du mercredi 10 février à Vincennes :

La favorite de RTL se classe 3e, la dernière minute 6e. La sélection indique le Quinté, dans lequel on ne trouve que des favoris.