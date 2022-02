Quinté+ du vendredi 11 février 2022 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 11 février 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Grasse. Départ à 13h50. 15 partants (le 1 Norwegian Sir est non partant). Plat. Handicap. 2.150 mètres. Gazon. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Compliqué, comme tous les quintés de plat du meeting cagnois. Toutefois, nous avons deux points d'appui solides, le 14 Naishan, qui vient de très bien se comporter à deux reprises à ce niveau, et le 2 Monsieur Xoo, totalement réhabilité.

L'un et l'autre sont attendus aux premières loges de ce handicap, au même titre que notre dernière minute, le 13 Go With The Wind, lauréat de cette épreuve l'an passé et préparé spécialement pour cet objectif.

Les outsiders sont nombreux, mais on peut s'intéresser au cas du 9 Champ de Mars, qui vient de reprendre du moral dans une course à réclamer.

Les pronostics :

14. Naishan

2. Monsieur Xoo

13. Go With The Wind

16. Bakhchisaray

5. Ridwaan

3. Prince de Montfort

9. Champ de Mars

La dernière minute :

13. Go With The Wind

Résultats du mercredi 9 février à Vincennes :

Deux disqualifiés dans le quinté, le favori et la dernière minute... Mais la sélection indique le Tiercé.