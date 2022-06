Quinté+ du vendredi 10 juin 2022 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 10 juin 2022 à Vincennes, le Prix Titania. Départ à 20h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Intéressant certes, mais compliqué, même si la logique commande de privilégier les candidats les plus jeunes, à commencer par le 7 Formi, capable de réussir la passe de trois sur un parcours où il s'est déjà imposé avec la manière.

Jean-Michel Bazire présente le 6 Falco Berry, dont on ne compte plus les "bulles" sur lesquelles il reste. Toutefois, son mentor est confiant : on aurait tort de l'éliminer, manifestement.

Notre dernière minute, le 11 Flash Gordon, est assez régulier dans cette catégorie, la distance étant un plus pour lui. Parmi les outsiders intéressants, le 1 Zante Laser, avec Alexandre Abrivard, attire l'œil.

Les pronostics :

7. Formi

6. Falco Berry

12. Faredgio Menuet

11. Flash Gordon

2. First du Bois

9. Erolina

1. Zante Laser

La dernière minute :

11. Flash Gordon

Résultats du mercredi 8 juin à Laval :

Le favori de RTL est bon 3e, la dernière minute 6e, la sélection indique le Quinté.

