Quinté du samedi 9 septembre 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 9 septembre 2023 à Vincennes, le Prix de Montier-en-Der. Départ à 15h15. 13 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 5 ans.

Ils ne sont que treize, mais c’est un quinté intéressant. Même s’il fait sa rentrée pour ses débuts en France, on aura à l’œil la candidature du 5 Gasolin, présenté en « mode course » car allégé dans sa ferrure, placé de Groupe I, au top sur les parcours de tenue en Scandinavie et associé à Gabriele Gelormini, l’un des meilleurs drivers au départ.

Côté français, Éric Raffin sera suivi en confiance avec le 6 Illusion Jipad, qui dépend d’une écurie en forme et se montre très régulier en ce moment. L’outsider de RTL, le 11 Invincible Cash, présente des titres sérieux, à tel point qu’en fournissant les énormes valeurs montrées quand il avait trois ans, il pourrait prétendre au succès ici.

En bas de tableau, le 13 Idéal du Rocher trouve un superbe engagement, tandis que le 9 Ies We Kan, de retour du trot monté, a les moyens de faire parler de lui à ce niveau, à la condition de ne pas échapper à son entraîneur-driver. Bref, c’est assez ouvert, et on pourrait avoir quelques surprises...



















































































































































































Les pronostics :

5. Gasolin

6. Illusion Jipad

11. Invincible Cash

13. Idéal du Rocher

10. Igrec de Celland

3. Charmy Charly As

9. Ies We Kan











































































































































































L’outsider de RTL :

11. Invincible Cash

Résultats du jeudi 7 septembre à Longchamp :

Le favori du RTL termine avant-dernier, l’outsider de RTL 12e. La sélection indique le tiercé dans un quinté dominé par les grosses cotes.

