Quinté+ du samedi 9 octobre 2021 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 9 octobre 2021 à Chantilly, le Prix du Cabinet des Livres. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. Plat. 1.200 mètres. Ligne droite. Purs-sangs de 3 ans et plus.

Encore une énigme compliquée, avec ce lot extrêmement homogène de flyers sur la ligne droite cantilienne, dans un terrain qui sera sans doute très souple à collant.

Notre favori, le 11 Excalibur, a sans nul doute à cette valeur un quinté dans les jambes, mais c'est un peu lui qui décide. Nonobstant, il est en pleine forme et a hérité du meilleur numéro possible dans les boîtes de départ. On ne peut donc faire sans sa candidature.

Notre dernière minute est le 4 Ivresse, qui est sur le papier la meilleure trois ans au départ. Venant de faire des débuts convaincants dans cette catégorie, elle devrait progresser et monter cette fois sur le podium. Notons qu'après un long passage à vide, son entraîneur revient en forme.

Les (bons) outsiders ne manquent pas. Nous mettons de notre côté l'accent sur le 15 Santi Del Mare, qui partira surcoté. Pourtant, il a toujours fait l'arrivée sur les parcours rectilignes. Il va encore se surpasser et surprendre ici.

Les pronostics :

11. Excalibur

4. Ivresse

7. Chirimiri

8. Be Ahead

15. Santi Del Mare

9. Red Fifty

3. Kilfrush Memories

La dernière minute :

4. Ivresse

Résultats du jeudi 7 octobre à Saint-Cloud :

Nous avons choisi une direction dans ce quinté difficile et avions prévenu qu'il y en avait d'autres. La nôtre n'était pas la bonne, et pour une fois nous sommes totalement passés à travers.