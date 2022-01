Quinté+ du samedi 8 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 8 janvier 2022 à Vincennes, le Prix de Vic-sur-Cère. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 ans.

Bazire (Jean-Michel présente ici deux chevaux et Nicolas un) et Goop (trois engagés) contre tous les autres, ainsi peut se résumer ce quinté difficile, où notre préférence va toutefois au plus riche de la course, le 16 Gamay de l'Iton, qui hérite ici d'un superbe engagement et dont la dernière sortie est de premier ordre.

Notre dernière minute, le 5 Cyrano de B., a réussi son examen de passage sur la grande piste, où il s'est octroyé des accessits dans des lots qui tenaient la route. Ce trotteur suédois est appelé à confirmer.

Avec Jean-Michel Bazire, le 8 Armour As revoit ses ambitions à la baisse après avoir disputé une qualificative au Prix d'Amérique, rien que ça. Pas sûr qu'il ait la marge pour s'imposer ici, mais le retenir est affaire de bon sens. Le 5 Tabasco C.D. sera enfin racheté après son récent faux pas. Il a la classe requise pour participer lui aussi à l'arrivée.

Les pronostics :

16. Gamay de l'Iton

8. Armour As

5. Tabasco C.D.

4. Cyrano de B.

10. Gold River

7. Aura SL

9. Rotate

La dernière minute :

4. Cyrano de B.

Résultats du jeudi 6 janvier à Vincennes :

Le favori du RTL est battu de peu sur le fil. La dernière minute laisse des regrets, n'ayant jamais pu s'exprimer dans la phase finale.