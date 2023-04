Quinté du samedi 8 avril 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 8 avril 2023 à Vincennes, le Prix Kerjacques. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. Course internationale. Groupe II. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Vincennes rejoue « un fauteuil pour deux » avec deux grands favoris et une palanquée de seconds couteaux. Oui, pas de doute, le match annoncé entre le 12 Elie de Beaufour et le 16 Etonnant s’annonce prometteur, le premier nommé bénéficiant de la marque « Bazire », quadruplement représenté dans ce semi-classique, le second venant lui de s’illustrer avec la manière à Caen mais pour lequel il s’agit là d’une seconde course après une longue absence, due à la maladie de Lyme.

Ensuite, on ne peut faire sans la ligne du Prix du Bois de Vincennes, course internationale remportée par le 11 Hussard du Landret, devant le 5 Hokkaido Jiel, le 6 Elite de Jiel et le 4 Usain Töll.

Quant à l’outsider de RTL, on ira le dégoter du côté de la candidature du 7 Emeraude de Bais, remarquable le mois dernier à Cagnes-sur-Mer, où elle s’est inclinée de peu face au champion Vivid Wise As dans le Critérium de la Côte d’Azur. Cette jument d’exception n’a jamais montré ses limites : elle n’en a peut-être d’aileurs pas, ce que l’on pourrait vérfier, une fois de plus, dans ce très beau Quinté...

Les pronostics :

12. Elie de Beaufour

16. Etonnant

11. Hussard du Landret

5. Hokkaido Jiel

7. Emeraude de Bais

6. Elite de Jiel

4. Usain Töll

L’outsider de RTL :

7. Emeraude de Bais

Résultats du jeudi 6 avril à Deauville :

Tous les chevaux en vue ont été battus par de gros outsiders, comme dans un quinté fait à la main.

