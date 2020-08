Quinté+ du samedi 8 août 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 07/08/2020 à 20:19

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 8 août 2020 à Deauville, le Prix de Barneville. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap (plat). 2.500 mètres. Pour Pur-Sang de 5 ans et plus.

Retrouvant une valeur pour le moins intéressante le rendant compétitif, le 15, Saint Nicolas, décevrait en ne prenant pas une part active à l'arrivée. La victoire est à sa portée, à la condition de ne pas être tenu trop loin dans le parcours. Stephan Cérulis est bien armé avec deux chevaux retrouvant des conditions pondérales intéressantes, le 2, Replenish, et le 16, Alacovia. Tous deux méritent d'être retenus.

Notre dernière minute, le 1, Checkpoint Charlie, porte le top-weight et peut lui aussi prétendre au succès dans ce lot. Castré en début d'année, il avait réussi sa rentrée avant de caler un peu, sans démériter pour autant. Dépendant d'une écurie en grande forme en ce début de meeting, c'est notre dernière minute.

Les pronostics :

15. Saint Nicolas

2. Replenish

1. Checkpoint Charlie

16. Alacovia

6. Breath of Fire

11. Moonwalk Step

9. Maktava

4. More Than This

La dernière minute :

1. Checkpoint Charlie