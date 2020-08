Quinté+ du 4 août 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 03/08/2020 à 14:44

À se demander pourquoi on court sur le sable fibré quand l'été devrait être exclusivement la saison des épreuves sur gazon. Quatrième Quinté+ du meeting, et quatrième sur la PSF, de quoi désintéresser le public...

Bref, on reprendra le 12 ASTROLOGIA, à laquelle on ne peut rien reprocher et dont la pointe de vitesse finale peut faire mouche dans cette épreuve. On rachètera VAN HALO, qui s'est déjà signalé dans des tournois de ce genre, et on fera grand cas, en haut de tableau, du 1 EL MANIFICO, qui n'a contre lui que de porter le top-weight.

Notre dernière minute, le 15 DASSOM, trouve des conditions idéales pour concrétiser ses récents bons comportements, que n'indiquent pas ses performances.

Prix de Pont L'évêque - Handicap - 1900 mètres, Piste en Sable Fibré - Pur-Sang de 4 ans et Plus. 16 partants. Départ à 13h50.

Les pronostics

12. ASTROLOGIA

16. VAN HALO

15. DASSOM

1. EL MANIFICO

6. MONARGENT

3. AXCELERATOR

11. HEIR TO A THRONE

13. SHIKAMI

La dernière minute

15. DASSOM