Quinté+ du 3 août 2020 à Clairefontaine-Deauville : les pronostics

publié le 02/08/2020 à 17:22

Avec une situation au poids qui s'est considérablement améliorée, le 5 ROCK THE RACE peut être envisagé pour le succès dans ce handicap relevé, où l'on fera grand cas du tenant du titre, le 8 SAINT ANJOU, capable de s'immiscer à l'arrivée.

Notre dernière minute, le 1 LA DOIX, part avec l'estime de son entourage. N'est pas top-weight qui veut dans ce genre de confrontations et on a vu à Auteuil qu'elle était capable de très belles choses. C'est notre dernière minute.

Le 14 FOUDRE DELTA devrait rapidement porter le poids de la course et conserver, au moins, un accessit, ce que sa cote d'ouverture ne vous laissera pas supposer...

Prix Paris-Turf - Grande Course de haies - Handicap - Haies - Listed-Race - 3.600 mètres - Chevaux de 5 ans et plus. 16 partants. Départ à 13h50

Les pronostics

5. ROCK THE RACE

2. GRAND TRIANON

1. LA DOIX

8. SAINT ANJOU

14. FOUDRE DELTA

11. ALNA TOP

16. BACARA DES BOIS

9. VIMONT

La dernière minute

1. LA DOIX