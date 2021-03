Quinté+ du samedi 6 mars 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 05/03/2021 à 17:45

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 6 mars 2021 à Laval, le Prix de Montsoreau. Départ à 15h15. A3 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 11 ans.

C'est la dernière du meeting d'hiver 2020-2021, avec en vedette Face Time Bourbon, qui dispute le Prix de Sélection. Les quintéistes, eux, ont rendez-vous avec les 13 partants du Prix de Montsoreau. Pour autant, l'énigme n'a rien de facile, les surprises ne pouvant pas manquer.

Ainsi, le 6 Extra Light vient-elle de changer d'entraînement, son nouveau mentor se montrant extrêmement confiant dans les chances de cette jument qui n'a rien fait de bon depuis plus d'un an. Idem pour le 9 Ananda, qui dispute sans doute là sa dernière course française, tous les trotteurs de 11 ans partant à la retraite le 15 mars prochain.

Le 8 C.D. mérite crédit pour trois raisons

Notre favorite, le 8 C.D., mérite crédit pour trois raisons : sa condition physique est sûre, elle se plaît sur ce parcours et la réussite est revenue dans l'écurie de Jean-Michel Bazire. Face à elle, le 1 Domingo d'Ela, est un challenger respectable, lui qui vient de s'imposer à ce niveau en quelques foulées, sans forcer.

Quant à notre dernière minute, le 7 Élu de Dompierre, il s'agit d'un trotteur provincial capable de mettre tout le monde d'accord, à la condition de répéter son avant-dernière sortie. Au pire, c'est une base spéculative dans les cinq premiers. Au mieux, il peut s'imposer.





Les pronostics :

8. C.D.

1. Domingo d'Ela

7. Élu de Dompierre

3. Dimo d'Occagnes

10. Diplomate d'Am

6. Extra Light

9. Ananda

La dernière minute :

7. Élu de Dompierre