Quinté+ du samedi 31 juillet 2021 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du samedi 31 juillet 2021 à Enghien, le Prix Dominique Savary. Départ à 15h15. 13 partants. Trot attelé. 2.150 mètres. Départ à l'autostart. 7 à 10 ans. Très véloce et capable d'enrouler de loin, le 2 Eadshot Josselyn devrait logiquement lutter pour la victoire sur ce parcours de vitesse d'Enghien Soisy. De plus, il est idéalement placé à l'autostart et semble affronter un lot dans ses cordes.

Le 5 El Greco Bello, qui aligne les excellentes performances, sera probablement son principal rival. Lui aussi performant sur les tracés réduits, ce pensionnaire d'Anne-Françoise Donati Marcillac sera pieds nus pour l'occasion. Il sera lui aussi un sérieux client au succès. Ensuite, priorité au 1 Emone Cruz, très maniable et doté d'un numéro stratégique, complètement côté corde, ainsi qu'au 8 Cadet, dont la plus récente sortie à Enghien fut prometteuse, dans un lot très bien composé.

Le 3 Effigie Madrik, qui a déjà bien fait sur sa vitesse, le 10 De la Chenevière, dont la régularité est assez exceptionnelle (n'est pas sortie des cinq premiers, lorsqu'elle n'est pas disqualifiée, depuis le mois de mai 2020), et le 6 Diabo d'Herfraie, à nouveau déferré "des 4", après quelques courses de remise en jambes, seront les principaux challengers aux quatre trotteurs précités.

Les pronostics :

2. Eadshot Josselyn

5. El Greco Bello

1. Emone Cruz

8. Cadet

3. Effigie Madrik

10. De la Chenevière

6. Diabo d'Herfraie

La dernière minute :

8. Cadet



Résultats du jeudi 29 juillet à Clairefontaine :

Surprise à l'arrivée avec le 10 Futbolisto, assez probant lauréat, aux dépens du gros outsider, le 13 Mcgroarty, et de notre favori, le 11 Dentor des Obeaux. Déception avec le favori, le 4 The Revenant, qui s'annonçait dangereux, lorsqu'il a chuté à la dernière haie, permettant au 3 Prince du Roume de se classer 3e, et au 5 Happy Monarch de compléter la combinaison gagnante.