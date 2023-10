Quinté du samedi 30 septembre 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté samedi 30 septembre 2023 à Longchamp, le Qatar Prix de la Place des Vosges. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 2.500 mètres. Grande piste. Arrivée au 2e poteau. Bon terrain. Pur-sang de 3 ans et plus.

Deux "Bocksai" et deux "Chappet" sont de la partie. Rien ne leur interdit du reste de composer le Quarté de cette course ouverte, notre préférence allant au 9 Utamaro, qui cherche sa course depuis un bon moment. Sur la même ligne, on est tenu de retenir le 7 Woot City, qui a une course de ce genre dans les jambes, ainsi que son compagnon d’entraînement, le 4 Machete, qui, sans être très gourmand, reste un potentiel placé.

L'outsider de RTL, le 12 Thunderspeed, vaut mieux que ce qu'il a montré ces dernies temps. Cinquième sur ce parcours le 14 mai, il reste figé sur une valeur ne lui permettant pas, a priori, de gagner, mais il devrait bien se comporter sur ce parcours qu'il apprécie. Pour la cote, attention également au 3 Goya Senora, qui peut apprendre à lire et à écrire à quelques-uns de ses rivaux du jour...



















































































































































































Les pronostics :

9. Utamaro

7. Woot City

4. Machete

12. Thunderspeed

10. Matauri Gold

15. Santurin

3. Goya Senora











































































































































































L’outsider de RTL :

12. Thunderspeed

Résultats du jeudi 28 septembre 2023 à Chantilly :

Nous n’y avons rien compris... Le favori de RTL termine avant-dernier, l’outsider de RTL 7e.

