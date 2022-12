Quinté du samedi 3 décembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 2 décembre 2022 en nocturne à Vincennes, le Prix de Saint-Georges de Didonne. Départ à 15h15. 14 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 8 ans.

Deux candidatures sautent aux yeux dans cette épreuve, celle du 9 Gaspar de Brion d’abord, qui peut encore manquer d’un ou deux parcours avant de redevenir le bon cheval qu’il était.

Toutefois, sa dernière course l’a montré en net regain de forme, signe que l’envie est revenue chez ce trotteur qui a lutté victorieusement contre la maladie de Lyme. Et puis il y a le 11 Gold River, dont la progression est constante ces derniers mois et qui se retrouve du coup en retard de gains. Ce quinté peut donc être le sien.

Notre dernière minute, le 13 Flamme Vive, a quelques arguments à faire valoir au départ. L’engagement est bon, l’aptitude au parcours indéniable et elle est sur la montante. Dès lors, condamnée à attendre au vu du rendement de distance, cette bonne finisseuse, qui est par ailleurs la seule femelle au départ, peut refaire parler d’elle.

Avec Bazire aux manettes, le 5 Gamin des Isles doit évidemment être retenu lui aussi, tandis que le 10 mis à part, on ne peut éliminer aucun autre concurrent dans ce quinté. C’est dire si la tâche est ici encore ardue...

Les pronostics :

11. Gold River

9. Gaspar de Brion

5. Gamin des Isles

4. Galdric d’Echal

13. Flamme Vive

1. Flamenco

2. Gaylord Jayf

La dernière minute :

13. Flamme Vive

Résultats du jeudi 1er décembre à Vincennes :

Encore un quinté fait à la main, où le grandissime favori à la cote, qui était également le nôtre, s’est mis au galop à 400 mètres du but, tandis que la dernière minute, 6e, finissait vite, mais trop tard.

