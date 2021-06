Quinté+ du samedi 26 juin 2021 à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 26 juin 2021 à Compiègne, le Prix "Au-delà des pistes". Prix "Au-delà des pistes". Départ à 15h15. 15 partants (le 16 Meisho Felicity est non partante). Handicap. 2.800 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Plus c'est long, moins c'est bon... Comprenez qu'en plat, plus la distance est longue, moins les chevaux sont de bonne qualité, dans les handicaps à tout le moins. Notre favori, le 1 Qous, est né dans la pourpre, puisqu'il est le fils de la championne Trêve, double lauréate du Prix de l'Arc de Triomphe.

Tardif, le pensionnaire d'André Fabre vient de bien se comporter sur 2.400 mètres et aborde cette longue distance pour la première fois. Ce n'est pas un penalty, mais il va très bien courir. Derrière lui, attention à la candidature du 12 Wilantos, qui est expérimenté mais a montré une grande qualité. En outre, le poids qu'il porte nous semble cadeau.

Quant au 2 Palus Argenteus, il vient d'échouer de peu et peut parfaitement prétendre s'imposer ici. Notre dernière minute, le 4 Max La Fripouille, est à la fois un spécialiste de la distance et de cette piste. Cela suffit à lui voir une chance prépondérante dans ce lot à sa portée.

Les pronostics :

1. Qous

12. Wilantos

2. Palus Argenteus

4. Max La Fripouille

13. Bubble Smart

11. Anecdotic

3. Gipsy Jet Sept



La dernière minute :

4. Max La Fripouille

Résultats du mercredi 23 juin à Toulouse :

Dans mal se comporter, le favori ne termine pas à l'arrivée. La dernière minute échoue de peu pour la victoire, la sélection indiquant le Tiercé.