Quinté du Samedi 26 Décembre 2020 à Vincennes : les pronostics

On refait les courses du 26 décembre 2020

publié le 25/12/2020 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 26 décembre 2020 à Vincennes, le Prix de Strasbourg. Départ à 15h15. - Trot Attelé - 2700 mètres, Grande Piste - Trotteurs de 8 à 10 ans. 16 partants.

Les "vieux" sont en piste en ce lendemain de Noël, pour un quinté très compliqué. Nous faisons ici l'impasse sur CRUSOE D'ANAMA, le 11, qui est associé à un tout jeune driver, Dylan Garcia, qui n'a pas l'expérience et la maturité d'un Bazire ou d'autres cadors du peloton. Le cheval, que l'on connaît bien, est bon cependant...

En plein boum actuellement, et finalement toujours neuf à neuf ans puisqu'il ne court ici "que" sa 71e course, le 14 BRILLANT MADRIK a de l'argent à prendre dans ce meeting, et cela passe par une victoire ici. En tout cas, elle lui est promise.

Derrière, faisons confiance aux chevaux en forme que sont le 6 CE RETOUR D'OSCAR, qui ne ménage pas sa peine actuellement, et le 15 CASH DU RIB, qui évolue ici pieds nus, ce qui lui arrive rarement.

Notre dernière minute, le 10 BE ONE DES THIRONS fait toutes ses courses, sans parvenir à s'imposer. Restant sur trois deuxièmes places d'affilée, il mériterait de voir tous ses efforts dans cette catégorie enfin récompensés. C'est Noël, après tout...

Les pronostics :

14. BRILLANT MADRIK

6. CE RETOUR D'OSCAR

15. CASH DU RIB

8. BE BOP HAUFOR

10. BE ONE DES THIRONS

13. BLACK JACK FORM

4. CRESCENDIS

La dernière minute :

10. BE ONE DES THIRONS

Résultats du mercredi 23 décembre :

Résultats du jeudi 24 décembre : La favorite de RTL s'est imposée, la dernière minute déçoit un peu, ne se classant que quatrième.