Quinté du samedi 24 septembre 2022 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 23 septembre 2022 à Auteuil, le Prix Violon II. Départ à 15h15. Steeple-chase. Handicap. Listed-race. 4.400 mètres. 16 partantes. Chevaux de 5 ans et plus.

Ce quinté-là, c’est un peu "Rencontres du troisième type", avec de bons chevaux qui rentrent, 10 des 16 concurrents n’ayant pas été revus depuis le mois de juin, au mieux, et certains autres faisant leurs grands débuts à Auteuil, qui plus est dans une course qui sert de préparation à l’important Prix Montgomery. Bref, ça va saigner !

D’apparence, notre favori, le 10 Starko offre beaucoup de garanties, la forme de l’effectif dont il dépend et sa régularité propre n’étant pas les dernières. Notre dernière minute, le 12 Motu Fareone, est dans le même cas. En outre, cette jument désormais âgée de six ans, lauréate sur ce parcours exigeant en mai, n’a jamais terminé plus loin que 5e en 10 sorties publiques.

Excellent en deuxième épreuve, le 8 Espoir Royal, possède sans doute de la marge. Né dans la pourpre, il peut viser une place sur le podium. 5e, tout en étant un peu malchanceux dans la phase finale dans un quinté à Clairefontaine cet été, le 13 Rovanthus débute à Auteuil, mais il devrait être en mesure de réussir ce challenge. À belle cote, cela va sans dire...

Les pronostics :

10. Starko

12. Motu Fareone

8. Espoir Royal

15. Raffles Classic

4. Malbec du Mathan

13. Rovanthus

11. Guardamar

La dernière minute :

12. Motu Fareone

Résultats du jeudi 22 septembre à Vincennes :

Pour avoir fait le fort dans la descente, le favori de RTL a terminé loin et sans ressources. La dernière minute est bonne 3e dans un quinté d’outsiders. Un de plus...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info