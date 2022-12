Quinté du samedi 24 décembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le samedi 24 décembre 2022 à Vincennes, le Prix d’Amérique Races ZETurf Q4, Prix Ténor de Bauné. Départ à 15h15. 13 partants. Trot attelé. Course internationale. Groupe I. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 5 ans, hongres exclus.

Mettez-vous devant votre poste de télévision à l’heure de ce Quinté, et vous y verrez le favori du Prix d’Amérique, Calgary Games. Fils de Readly Express, vainqueur de notre grande course en 2018, ce champion n’a jamais connu la défaite en dix sorties. Il vient en outre de faire un retour victorieux sur les pistes dans son pays de naissance, la Suède, et ce alors qu’il n’avait plus vu un hippodrome depuis 14 mois. De talon d’Achille, on ne lui connaît pas. Reste l’énigme que constituent, éventuellement, un long déplacement (il n’a jamais connu autre chose que la Scandinavie) et un hippodrome sélectif comme celui de Vincennes.

S’il devait être battu, ce pourrait être par le 5 Horsy Dream, trotteur puissant évoluant pour la quatrième fois pieds nus. Notons cependant qu’il avait pris le galop les trois fois où il s’était présenté déferré… A Eric Raffin de veiller sur lui comme le lait sur le feu. Notre dernière minute, le 4 Héraut d’Armes, est un drôle de client lui aussi. Intermittent ces derniers temps, il n’en possède pas moins une pointe de vitesse longue et redoutable, capable de faire plier les meilleurs. Et puis il a le meilleur au sulky, son entraîneur Jean-Michel Bazire.

Des outsiders ? Oui, tous les autres dans ce quinté où il faut cependant faire confiance aux favoris. Disons juste que le 12 Honey Mearas est une bonne jument, qui n’a pas volé ses gains. Elle est donc recommandable, même si son driver suédois, champion sur ses terres, n’a jamais compris comment les courses se couraient (et se gagnaient) dans le temps du trot français.

Les pronostics :

11. Calgary Games

5. Horsy Dream

4. Héraut D’armes

13. Hohneck

7. Happy Valley

6. Hip Hop Haufor

12. Honey Mearas

La dernière minute :

4. Héraut D’armes

Résultats du jeudi 22 décembre à Deauville :

Carton plein, avec un favori de RTL bon 2e, une dernière minute 4e et le Quinté pour la sélection.

