Quinté+ du samedi 23 juillet 2022 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Equidia pour le quinté du samedi 23 juillet 2022 à Enghien, le Prix de la Porte de Montmartre. Départ à 15h15. 15 partants. Course D. Trot attelé. 2.150 mètres. Départ à l’autostart. Course européenne réservée aux trotteurs de 7 à 10 ans.



On retrouve des concurrents bien connus à ce niveau de la compétition dans notre événement de ce samedi sur le plateau de Soisy. Quatre éléments se détachent à la lecture du papier. Revenue au mieux, le 6 Fashion Touch vient de littéralement se "promener" sur l’herbe d’Agon-Coutainville et découvre dans la foulée un engagement idéal.

Le 3 Formi a prouvé sa vitesse dans la Speed Cup à Vichy, s’imposant en véritable patron. Une fois en tête, il faudra le déloger. Attention à notre dernière minute, le 4 Fine Perle Of Love, qui a dicté sa loi pour son unique apparition à Enghien.

Notre coup de poker, le 11 Fidèle Royal, vient de laisser d’énormes regrets à deux reprises. S’il se montre appliqué d’un bout à l’autre du parcours, il peut monter sur la plus haute marche du podium également.

Les pronostics :

6. Fashion Touch

3. Formi

4. Fine Perle Of Love

11. Fidèle Royal

7. Evita Madrik

2. Erolina

14. Extra du Châtelet

1. Eclair Gold

La dernière minute :

4. Fine Perle Of Love

