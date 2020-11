Quinté+ du samedi 21 novembre 2020 à Auteuil : les pronostics

publié le 20/11/2020 à 18:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 21 novembre 2020 à Auteuil, le Prix François de Ganay. Départ à 15h15. 16 partants. Haies. Handicap. 3.900 mètres. Chevaux de 5 ans et plus. On prend (presque) les mêmes que ceux du Prix Count Schomberg couru le dimanche 8 novembre et on recommence.

Seule différence par rapport à ce dernier quinté, la distance, de 3.900 mètres ici, contre 3.600 mètres auparavant. Sur cette ligne, nous avons donc repris le 3 Anouma Freedom, le 8 Buck's Bahbook, le 15 Pop Art du Berlais et le 9 Dandy du Seuil et laissé tomber Beauté Promise.

Pas sûr toutefois que le lauréat se trouve dans les chevaux que nous venons de citer. En effet, Felix de Giles délaisse Dandy du Seuil pour monter l'un des deux top-weight de l'épreuve, le 1 Magistador.

Magistador, sauteur tout neuf

Il est vrai qu'à huit ans, ce sauteur est tout neuf, n'ayant couru qu'à 13 reprises. En outre, ces deux courses de rentrée, qui se sont soldées par deux 2es places, augurent d'une performance de choix à ce niveau. Arrêté pendant 23 mois, de novembre 2018 à octobre 2020, il est donc en retard de gains, comme on dit chez les trotteurs.

Notre dernière minute, le 7 Rock The Race, n'a plus ses preuves à faire dans cette catégorie, où il vient de prendre une belle cinquième place. Le terrain, qui s'est un peu asséché par rapport à cette performance, plaide en sa faveur, sa bonne situation pondérale également. En théorie, il a sa chance comme d'autres.

Les pronostics :

1. Magistador

3. Anouma Freedom

7. Rock The Race

8. Buck's Bahbook

15. Pop Art du Berlais

6. Forclaz

5. King of Run

9. Dandy du Seuil



La dernière minute :

7. Rock The Race