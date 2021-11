Quinté+ du samedi 20 novembre 2021 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 20 novembre 2021 à Auteuil, le Prix François de Ganay. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. Haies. 3.600 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Encore une énigme difficile, dans laquelle la logique commande toutefois de reprendre la ligne du Prix Count Schomberg disputé sur plus long le 7 novembre, d'où le 6 King Of Run, probant 3e alors qu'on l'attendait sur la plus haute marche du podium.

Classé juste devant lui, son compagnon de box, le 7 Anouma Freedom, fait également partie de notre sélection. Impossible également de se passer des services du 10 Dentor des Obeaux, qui, pour ne jamais parvenir à vaincre, est l'un des spécialistes de ce parcours.

Spécialiste des pistes alourdies, le 15 Kapteen vient de se classer 5e d'une deuxième épreuve, alors qu'il portait une montagne de plomb. Il monte de catégorie ici, mais hérite d'un petit poids. Dans ce terrain, il pourrait bien s'envoler dans le phase finale : c'est notre dernière minute.

En valeur pure, le 9 Spinozzar, qui ferrailla dans sa jeunesse contre les cracks de sa spécialité, est l'un des meilleurs hurdlers au départ. S'en souviendra-t-il ?

Les pronostics

6. King Of Run

10. Dentor des Obeaux

15. Kapteen

2. Grand de Thaix

7. Anouma Freedom

1. Bonaparte Sizing

9. Spinozzar

La dernière minute

15. Kapteen

Résultats du jeudi 18 novembre à Fontainebleau :

Le favori de RTL se classe 4e. La dernière minute, Lomu, loupe son essai à ce niveau.