Quinté+ du samedi 20 février 2021 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

publié le 19/02/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 20 février à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Sainte Maxime. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. 1.600 mètres. Piste en sable fibré. Pur-Sang de 5 ans et plus.

Autant vous le dire tout de suite, il s'agit là d'un quinté compliqué, dans lequel seule l'audace sera récompensée. Notre favori, le 8 French Pegasus, vient de quitter Deauville pour rejoindre Marseille et l'entraînement de Frédéric Rossi. Décevant l'an passé à ce niveau, il peut profiter de ce changement d'environnement pour se rappeler à notre bon souvenir. Lâché au poids par la handicapeur, perdant quatre kilos en moins d'un an, il peut faire mouche.

L'un des hommes de la course s'appelle Henri-Alex Pantall, qui aligne trois de ses pensionnaires ici, le 10, le 12 et le 4. Pas de jaloux parmi ceux-ci : nous les avons tous retenus, avec une préférence marquée pour le 10 Dhevanafushi, capable de briller à ce niveau.

Notre dernière minute, le 13 On The Sea, vient de se comporter honnêtement, mais sans plus, sur une distance plus courte. Lauréat sur ce tracé par le passé, il a hérité d'un numéro en dehors au départ, mais il s'agit d'un attentiste : ce n'est pas un problème en somme. Il part avec la confiance de son entraîneur Nicolas Caullery. Et avec la nôtre !

Les pronostics :

8. French Pegasus

10. Dhevanafushi

7. Intérieur

13. On The Sea

12. Perfecto

4. El Caliente

11. Singasoumi

La dernière minute :

13. On The Sea

Résultats du jeudi 18 février à Vincennes :

Le Favori de RTL a gagné, devant la Dernière Minute. La Sélection indique le Quarté.